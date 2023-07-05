«Пари НН» объявил об уходе Антона Понкрашова

«Антон Понкрашов покидает БК «Пари Нижний Новгород». Контракт с ним был рассчитан до окончания сезона-2022_2023, и его срок подошёл к концу.



Понкрашов присоединился к «Пари НН» в июле 2022 года. В прошедшем сезоне Единой Лиги ВТБ он принял участие в 21 матче, в которых набирал 1,8 очка, 1,4 подбора и 0,9 передачи. Кроме того, в составе нашей команды он стал пятикратным обладателем Кубка России.



Мы благодарим Антона за время, проведённое в составе «Пари НН», и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижегородского клуба.