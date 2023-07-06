В НБА объявили, что билеты на дебют Вембаньямы полностью распроданы

Национальная баскетбольная ассоциация объявила о том, что билеты на дебютный матч новоиспечённого игрока «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы распроданы.

© Чемпионат.com

Первый матч Виктора Вембаньямы в Летней лиге состоится 7 июля. Стоит отметить, что команда встретится с «Шарлотт Хорнетс», который на драфте выбрал Брэндона Миллера под вторым номером.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под общим первым номером на минувшем драфте. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.