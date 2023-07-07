Уральский баскетболист умер от инфекции, полученной на работе в Ozon

В середине июня Кирилл с другом приехали в Екатеринбург, чтобы подработать. Они проживали в общежитии, где, помимо пары друзей, находились ещё семь человек. Уже 22 июня все пожаловались на недомогание, но на работе им не предоставили выходной. Дальше состояние Кирилла ухудшалось, он не мог нормально говорить и ходить. О смерти стало известно 6 июля.