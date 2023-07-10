Гомельский оценил усиления БК «Зенит»

«В «Зените» после этого межсезонья получается две боеспособные пятерки. То есть качественная ротация и весьма эффективная защита. Считаю, что «Зенит» будет одним из претендентов на победу в Единой лиге ВТБ», — написал Гомельский на своём сайте.