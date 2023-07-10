Источник: переговоры Воронцевича с УНИКСом зашли в тупик

По информации источника, переговоры между игроком и клубом зашли в тупик, так как титулованного форварда не устраивает предложение казанцев. Высока вероятность, что Воронцевич покинет УНИКС. Сообщается, что в его услугах заинтересованы несколько клубов Единой лиги ВТБ.