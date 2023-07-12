В МБА рассказали, для чего создали вторую команду в Суперлиге

«Появление команды в Суперлиге — важный шаг для нашей системы. Главной задачей новой команды будет развитие молодых игроков. Потому что именно молодыми и перспективными ребятами она и будет комплектоваться. Хотим, чтобы через несколько лет те игроки, которые будут играть в Суперлиге, смогли составить конкуренцию в Единой лиге ВТБ.