Вембаньяма назвал различия НБА и Европейского баскетбола

«Прежде всего площадка здесь более открытая. Всё происходит быстро, но физическая нагрузка меньше. На мне много фолят, но не так часто. Не с чем сравнивать. Здесь игроки просто летают. Там больше играют на земле, толкаются, ставят спину.



Здесь — великие спортсмены, лучшие в мире. Гораздо больше таланта. Мне здесь по душе», — приводит слова Вембаньямы Basket News.