Леброн Джеймс исключил завершение карьеры

— Я знаю, что многие из вас меня ненавидят. Но одна вещь, которую вы всегда будете делать, — это уважать и ценить то, что я дал этой игре. Когда сезон закончился, я сказал, что не уверен, собираюсь ли продолжать. Я спросил себя, могу ли я по-прежнему играть без читерства, могу ли я по-прежнему выкладываться по полной. По правде говоря, я задаю себе этот вопрос ближе к концу сезона уже несколько лет, просто я никогда не говорил об этом открыто. Мне все равно, сколько очков я наберу или что я могу и не могу сделать на площадке. Настоящий вопрос для меня: «Могу ли я играть, не обманывая игру?». В тот день, когда ты не сможешь выложиться полностью, все кончено. К счастью для вас, этот день еще не настал, — сказал Джеймс, слова которого приводит ESPN.