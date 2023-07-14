Француз Томас Эртель заключил новый контракт с БК «Зенит»

Один из лучших игроков минувшего сезона Единой лиги ВТБ защитник «Зенита» Томас Эртель продлил контракт с российским клубом.

В сентябре 2022 года «Зенит» объявил о подписании контракта Эртелем. Соглашение сбыло рассчитано на один год с возможностью продления ещё на год. Эртель в минувшем сезоне получил приз «Дебютант года» в Единой лиге ВТБ.

Этим летом стороны могли активировать опцию «+1», однако сине-бело-голубые объявили о новом контракте с 34-летниим французом. Новое соглашение Эртеля будет действовать два сезона, до 15 июня 2025 года.