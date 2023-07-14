Француз Томас Эртель заключил новый контракт с БК «Зенит»

Француз Томас Эртель заключил новый контракт с «Зенитом»
Один из лучших игроков минувшего сезона Единой лиги ВТБ защитник «Зенита» Томас Эртель продлил контракт с российским клубом.
В сентябре 2022 года «Зенит» объявил о подписании контракта Эртелем. Соглашение сбыло рассчитано на один год с возможностью продления ещё на год. Эртель в минувшем сезоне получил приз «Дебютант года» в Единой лиге ВТБ.
Этим летом стороны могли активировать опцию «+1», однако сине-бело-голубые объявили о новом контракте с 34-летниим французом. Новое соглашение Эртеля будет действовать два сезона, до 15 июня 2025 года.
Примечательно, что в прошлом году сразу после объявления о сделке стало известно о дисквалификации Эртеля на родине. Французская федерация баскетбола ранее обязала всех местных игроков подписать обязательство не переходить в российские и белорусские команды. Свою подпись поставил и Эртель. Несмотря на это, он перешёл в «Зенит».