УНИКС объявил об уходе Андрея Воронцевича

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Андрей принял участие в 32 матчах, в которых его средняя статистика составила 3,2 очка, 2,0 подбора, 0,8 передачи за 13:52 минуты игрового времени. Ранее сообщалось, что Воронцевич заключил контракт с клубом «Нижний Новгород». Официальной информации об этом, однако, на данный момент нет.