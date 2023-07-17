Центровой Тони Джекири близок к переходу в ЦСКА

Джекири провёл прошлый сезон в турецком «Фенербахче» под руководством бывшего тренера ЦСКА Димитриса Итудиса. 28-летний игрок принял участие в 30 матчах Евролиги в минувшем сезоне, в десяти из них появившись на площадке в стартовом составе, и проводил на паркете в среднем по 13,5 минуты. Центровой набирал 4,9 очка, 3,2 подбора и 1 результативную передачу в среднем за игру.