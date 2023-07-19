«Зенит» сделал заявление по поводу продолжения сотрудничества с Хавьером Паскуалем

«Баскетбольный клуб «Зенит» и тренер Хавьер Паскуаль продолжают сотрудничество как минимум до конца сезона-2023/24. Если считать неполный 2019/20, когда наставник только приехал в Санкт-Петербург, то грядущий сезон станет для испанца пятым во главе сине-бело-голубых», — говорится в заявлении «Зенита».