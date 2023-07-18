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Бывший баскетболист «Бруклина» и «Кливленда» стал игроком «Енисея»

Красноярский «Енисей» на сайте объявил о переходе американского разыгрывающего Джеремая Мартина.

Экс-баскетболист «Бруклина» и «Кливленда» стал игроком «Енисея»
© globallookpress.com

Подробности соглашения с 27 летним баскетболистом не разглашаются.

— Джеремая — настоящий лидер с опытом игры в НБА и Еврокубке. Его основной задачей будет помочь молодым игрокам проявить свои самые лучшие качества, — заявил главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.

Последним клубом в карьере Мартина был польский «Шленск». В НБА он выступал за «Бруклин Нетс» и »Кливленд Кавальерс».

Новый сезон в Единой лиги ВТБ стартует 30 сентября.