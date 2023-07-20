Американский баскетболист Томпкинс покинул «Зенит»

Американский баскетболист Трей Томпкинс покинул петербургский «Зенит» по истечении срока контракта, сообщила пресс служба клуба Единой лиги ВТБ.
33 летний тяжелый форвард перешел в «Зенит» летом прошлого года. На счету Томпкинса 37 матчей со средними показателями 8,8 очка и 4,1 подбора за игру.
В мае «Матч ТВ» сообщал, что «Зенит» не станет продлевать контракт с Томпкинсом.
В минувшем сезоне Лиги ВТБ «Зенит», чемпион предыдущего сезона, остался без медалей, проиграв в серии за третье место московскому ЦСКА со счетом 1–4.