Американский баскетболист Томпкинс покинул «Зенит»

Американский баскетболист Трей Томпкинс покинул петербургский «Зенит» по истечении срока контракта, сообщила пресс служба клуба Единой лиги ВТБ.

© Матч ТВ

33 летний тяжелый форвард перешел в «Зенит» летом прошлого года. На счету Томпкинса 37 матчей со средними показателями 8,8 очка и 4,1 подбора за игру.

В мае «Матч ТВ» сообщал, что «Зенит» не станет продлевать контракт с Томпкинсом.