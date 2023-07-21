Защитник «Локомотива‑Кубани» Щербенев сыграл свадьбу

— Теперь я женат. Мы сыграли шикарную свадьбу в Горячем Ключе. Были все наши родственники. Я счастлив. Мою супругу зовут Камила. Она очень красива. Познакомились в Екатеринбурге, когда я играл в аренде в «Уралмаше». Камила из этого города. После свадьбы съездили в Турцию, в Бодрум, немного отдохнуть. Но даже на отдыхе я тренировался, — сказал Щербенев «Матч ТВ».