«Даллас» порекомендовал баскетболисту Дончичу похудеть

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич получил рекомендацию от команды сбросить вес. Об этом информирует The Athletic. По сведениям источника, этот вопрос с игроком обсудили ключевые фигуры в «Далласе».

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Напомним, Дончич собирается выступить в составе сборной Словении на чемпионате мира 2023 года. Турнир пройдёт в трёх странах — Японии, Индонезии и Филиппинах. Национальная команда Словении на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде, Грузией и Венесуэлой.