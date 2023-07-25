Главный тренер «Милуоки» Гриффин высказался после смерти 2-летнего внука

Главный тренер «Милуоки» Эдриан Гриффин высказался после смерти 2-летнего внука
Внук главного тренера клуба НБА «Милуоки Бакс» Адриана Гриффина скончался в субботу, 22 июля. Об этом информирует ESPN US. Сообщается, что отец ребёнка обнаружил его без сознания ранее в тот же день. Мальчику было два года.
В предварительном отчёте о вскрытии говорится, что признаков травм выявлено не было. Дополнительная информация не будет обнародована до завершения полноценного расследования, проводимого департаментом полиции.
«Мой внук Джейс был очень дорог мне и моей семье, и его кончина — страшная трагедия, которая будет ощущаться вечно. Я ценю вашу поддержку и уважение к частной жизни нашей семьи в это время», — сказал Гриффин.
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