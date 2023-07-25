30-летний центровой Микел Хопкинс перешел в «Енисей»

В сезоне-2022/2023 Микел выступал за «Реджо-Эмилию» и набирал в среднем 9,9 очка и 6,8 подбора в чемпионате Италии. Является игроком сборной Венгрии. В девяти матчах квалификации чемпионата мира в среднем он набирал 8,1 очка и совершал 4,6 подбора.