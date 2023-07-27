«СКА всегда был внизу таблицы». Крикунов рассказал о договорном матче в чемпионате СССР

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Фанаты «Вашингтона» о хвальбе Протаса в адрес Овечкина: может ли Ови так же замотивировать Кузнецова?

В недавнем интервью YouTube-каналу hcvarka белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас заявил, что его очень сильно мотивировал личный разговор с капитаном «столичных» Александром Овечкиным. Общение с Великой восьмеркой вселило в 22-летнего игрока уверенность, которой, по его словам, ему раньше не хватало.

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«Был момент, когда мы остались поговорить вдвоем. Речь зашла про хоккей. Он сказал, что мне надо быть наглее, смелее. Не то чтобы я стеснительный… Но сейчас понимаю, что это, возможно, где-то мешало мне закрепиться. Слушая Овечкина, ты доверяешь ему, веришь его словам. Если посмотреть на его первый матч в НХЛ, то Саша в первой смене просто «уничтожил» человека у борта. И «воткнул» две [шайбы]. И понимаешь, что действительно нужно быть наглее, если хочешь прийти к своей мечте. Не нужно ничего бояться», - сказал Алексей. «Овечкин - это лидер. Как только он начинает говорить, все закрывают рты и слушают», - сказал белорус. «В раздевалке или даже за ужином. Если Александра просят выступить с речью, все сразу успокаиваются, и никто не произносит ни слова. Все слушают. Находясь рядом с ним, чувствуешь его величие. От него исходит невероятная энергия, харизма».

Болельщики «Вашингтона» обсудили слова Протаса об Овечкине на фанатском сайте RMNB:

sweepstakes19: - Если Алексей Протас устроит взбучку игрокам «Пингвинз» в первой же своей смене в новом сезоне, я буду счастлив.

franky619: - Не уверен, что слова Ови ему помогут.

Sgt. Schultz: - Протас, жги!

Zen Puck: - Овечкин прав. У этого парня есть талант, но не хватает уверенности в себе.

Mary Jo Provenzano: - Протас был зверем в прошедшем плей-офф АХЛ. Надеюсь, в этом году он получит шанс.

Brando Calrisian: - Получит, если останется в АХЛ.

Adam Baum: - Я не знаю, закрепится ли он в НХЛ, но у него есть все необходимые навыки для этого.

5String: - Как признал сам Протас, мало просто смело думать, нужно смело действовать, а это потребует трансформации его стиля игры. Я буду болеть за него.

Jax: - Может ли Ови также замотивировать Кузи?

dbr1: - Ови, конечно, прав. Протасу не хватало уверенности на льду, несмотря на его габариты.

bbrianb: - Надеюсь, что этот год станет для него прорывным на уровне НХЛ.

afansnotes: - Больше игрового времени Протасу в НХЛ!

PHXCAPSFAN: - Надеюсь, этот парень научится эффективно использовать свое большое тело в игре.

SURFWEASEL: - В отличии от Протаса, Ови сыграл максимально уверенно в первой же игре в НХЛ.

CrocoCapsDeux: - Жду, что Протас разобьет стекло в первом матче сезона!

В прошедшем сезоне белорус сыграл 58 матчей в НХЛ, отметившись 4 заброшенными шайбами и 11 голевыми передачами с показателем полезности «-8».