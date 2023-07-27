БК «Автодор» официально объявил о переходе игрока сборной Хорватии

«Доминик – универсальный баскетболист, способный закрыть различные позиции на периметре. Умный, командный игрок с отличным видением площадки и бойцовскими качествами. Мавра особенно эффективен в решающие моменты матчей и принёс «Сплиту» много побед в минувшем сезоне Адриатической лиги», — приводит пресс-служба клуба слова главного тренера «Автодора» Миленко Богичевича.