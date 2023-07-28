Гомельский высказался о требуемых изменениях в БК ЦСКА

«Как вы прокомментируете селекцию ЦСКА на данный момент времени: пришли Мбайе, Джекири, Тримбл, Михайловский, продлили Антонова, Ухова, Курбанова, по Шведу вопрос открыт, как я понимаю. Смогут ли эти новички заменить ушедших Милутинова, Кейкока, Мура, Давидоваца, на ваш взгляд?» — спросил пользователь.