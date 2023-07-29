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Бизнесмен Бут считает, что Грайнер подала не очень хороший пример молодежи

Российский предприниматель Виктор Бут рассказал, что продолжает следить за судьбой американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Его слова передает «Матч ТВ».

Обменянный из США Бут рассказал о своем отношении к баскетболистке Грайнер
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«За судьбой Грайнер слежу, к сожалению, только по каким то отдельным новостям, физически времени не хватает. Знаете, по человечески я ей желаю всего хорошего. Как и любому человеку, прошедшему через подобный опыт, ей стоит посочувствовать. Но, как спортсмен, конечно, пример она молодежи подала не очень хороший», — сказал Бут.

5 марта 2022 года Грайнер была задержана в России при прохождении таможенного контроля. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. Несколько месяцев баскетболистка УГМК провела в одной из колоний Мордовии. В декабре она была обменяна американскими властями на российского бизнесмена Виктора Бута.

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