Обменянный из США Бут рассказал о своем отношении к баскетболистке Грайнер

«За судьбой Грайнер слежу, к сожалению, только по каким то отдельным новостям, физически времени не хватает. Знаете, по человечески я ей желаю всего хорошего. Как и любому человеку, прошедшему через подобный опыт, ей стоит посочувствовать. Но, как спортсмен, конечно, пример она молодежи подала не очень хороший», — сказал Бут.

5 марта 2022 года Грайнер была задержана в России при прохождении таможенного контроля. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. Несколько месяцев баскетболистка УГМК провела в одной из колоний Мордовии. В декабре она была обменяна американскими властями на российского бизнесмена Виктора Бута.