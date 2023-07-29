НБА уволила несколько десятков сотрудников
НБА в четверг уволила «десятки» сотрудников лиги, сообщает журналист Sports Business Journal Том Френд. Одним из уволенных сотрудников стал директор Team Business & Partner Communications Майк Уэйд, который проработал в лиге 17 лет.
«Мы перераспределяем ресурсы в наши приоритетные направления бизнеса, включая цифровой и международный рост, что привело к сокращению ряда должностей в офисе лиги», — заявил директор по связям с общественностью и исполнительный вице-президент НБА Майк Бэсс
Согласно сообщению, увольнения были произведены в отделах, не ориентированных на получение доходов, и дальнейших сокращений не ожидается.
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