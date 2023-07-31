Никола Ребич перешел в БК «Самара»

Защитник Никола Ребич подписал контракт с «Самарой». Стороны заключили контракт на один сезон.

В сезоне-2022/2023 в составе «Пари Нижний Новгород» Ребич принял участие в 20 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7 очков, делал 2,1 подбора и 3,9 передачи (за 21 минуту на площадке).