Школа, открытая Леброном Джеймсом, находится под угрозой закрытия

«Эта работа требует долгосрочных обязательств, упорного труда, большой любви и заботы. И это то, что мы приносим каждый день, потому что школа I Promise — это больше чем школа. Мы готовы к взлётам и падениям и будем продолжать оказывать поддержку нашим ученикам и всем их семьям, чтобы они могли добиться успеха в школе и в жизни, независимо от проблем и препятствий, которые встают на их пути», — говорится в заявлении.