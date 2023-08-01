На избитого баскетболиста Никиту Шабалкина написали заявление в полицию

На бывшего форварда сборной России по баскетболу Никиту Шабалкина написали заявление в полицию, сообщает «База».

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Напомним, ранее сообщалось, что баскетболист был избит в Подмосковье. Он экстренно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Чемпиона Европы и легенду БК «Химки» избили в подмосковной деревне Голиково, в микрорайоне «Золотые купола». По его словам, хулиганы напали на него возле автомойки. Били руками и ногами. Из-за полученных травм произошла кратковременная потеря сознания. Очевидцы вызвали полицию и скорую — врачи госпитализировали спортсмена на носилках. Полиция разбирается в обстоятельствах нападения на заслуженного мастера спорта.