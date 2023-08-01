Тренер «Фенербахче» грубо отозвался о Турции во время перепалки с соседом

Действующий главный тренер «Фенербахче» и сборной Греции Димитрис Итудис вступил в перепалку на парковке с человеком, который, предположительно, является его соседом. Во время выяснения отношений грек грубо высказался по поводу семьи этого человека и Турции. Об этом сообщает журналист Михалис Стефану в социальных сетях.