Названа причина избиения баскетболиста Шабалкина
В Химках (Подмосковье) в ходе потасовки получил тяжелые травмы чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин. По предварительным данным, его избили рабочие, которых спортсмен нанял для строительства коттеджа, пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, баскетболист нанял строительную бригаду для возведения коттеджа. Качество работ не удовлетворило требованиям Шабалкина, он поругался с рабочими и отказался им платить.
Словесный конфликт постепенно перешел в потасовку, в ходе которой баскетболист ударил одного из строителей. Затем бросился на остальных, случайно задел стеклянный стол, порезал осколками руку.
Рабочие при самозащите нанесли Шабалкину травму.
В настоящее время спортсмен госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и порезами. Рабочие обратились в травмпункт, сняли побои и написали на баскетболиста заявление в полицию.
В активе Шабалкина золото чемпионата Европы-2007, бронза ЧМ-2011, серебряная медаль Универсиады в Белграде. Играл за БК «Химки», ЦСКА, «Триумф», «Локомотив-Кубань».