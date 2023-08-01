Названа причина избиения баскетболиста Шабалкина

В Химках (Подмосковье) в ходе потасовки получил тяжелые травмы чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин. По предварительным данным, его избили рабочие, которых спортсмен нанял для строительства коттеджа, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, баскетболист нанял строительную бригаду для возведения коттеджа. Качество работ не удовлетворило требованиям Шабалкина, он поругался с рабочими и отказался им платить.

Словесный конфликт постепенно перешел в потасовку, в ходе которой баскетболист ударил одного из строителей. Затем бросился на остальных, случайно задел стеклянный стол, порезал осколками руку.

Рабочие при самозащите нанесли Шабалкину травму.

В настоящее время спортсмен госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и порезами. Рабочие обратились в травмпункт, сняли побои и написали на баскетболиста заявление в полицию.