Гомельский предсказал, кто войдет в тройку призеров на ЧМ по баскетболу

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский сделал прогноз на чемпионат мира по баскетболу. Он выделил нескольких фаворитов предстоящего турнира.

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«В тройку призёров на ЧМ войдут США, Франция и Испания. После отказа Йокича Сербия «отвалилась».



Следить буду за Словенией с Дончичем», – написал Гомельский в своей конференции.

Чемпионат мира по баскетболу 2023 пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. В чемпионате примут участие 32 команды. Предыдущий чемпионат мира в Китае в 2019 году выиграла команда Испании.