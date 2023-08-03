Шакил О'Нил назвал свой топ-10 игроков истории НБА

«Без учёта позиций я включу в первую команду Мэджика Джонсона, Коби Брайанта, Майкла Джордана, Леброна Джеймса и напоследок, чёрт возьми, меня. При всем уважении к (Карлу) Мэлоуну, (Чарльзу) Баркли и Кариму (Абдул-Джаббару), но это мой список, всё верно?



Со скамейки я выпущу Карри, Аллена Айверсона, Тима Данкана, Малоуна и Айзея Томаса. Мне ещё придется добавить Карима во вторую команду. Никто не считает, у нас теперь топ-11», — написал О'Нил в своей заметке для Los Angeles Times.