Матыцин: около 40 тысяч участников ожидается на турнире "Оранжевый мяч"

"Уже много лет турнир "Оранжевый мяч" - это площадка для выявления молодых талантов со всей страны, - отметил Матыцин. - Он вдохновляет юных баскетболистов на высокие достижения, став неотъемлемой частью нашей спортивной культуры. В этом году матчи 3х3 пройдут в 76 субъектах Российской Федерации, включая Республику Крым и город Севастополь. Мы ожидаем, что в них примут участие около 40 тысяч человек. Такая массовая активность спортсменов показывает и популярность баскетбола в России, и то что спорт - это норма жизни для нашей молодежи".