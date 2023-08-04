Матыцин: около 40 тысяч участников ожидается на турнире "Оранжевый мяч"

Матыцин: около 40 тысяч участников ожидается на турнире по баскетболу 3х3 "Оранжевый мяч"
Около 40 тысяч человек примут участие во всероссийских соревнованиях по баскетболу "Оранжевый мяч". Об этом ТАСС сообщил министр спорта Олег Матыцин.
"Уже много лет турнир "Оранжевый мяч" - это площадка для выявления молодых талантов со всей страны, - отметил Матыцин. - Он вдохновляет юных баскетболистов на высокие достижения, став неотъемлемой частью нашей спортивной культуры. В этом году матчи 3х3 пройдут в 76 субъектах Российской Федерации, включая Республику Крым и город Севастополь. Мы ожидаем, что в них примут участие около 40 тысяч человек. Такая массовая активность спортсменов показывает и популярность баскетбола в России, и то что спорт - это норма жизни для нашей молодежи".
Турнир проводится ежегодно с 2004 года в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". В 2023 году он начнется 12 августа. Спортсмены будут соревноваться в шести категориях: юноши и девушки 15-16 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет, мужчины и женщины старше 19 лет. По правилам в составе каждой команды должно быть по четыре человека: трое на площадке и один запасной.