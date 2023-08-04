ЦСКА объявил об уходе из команды Алексея Шведа

ЦСКА на официальном сайте объявил, что защитник Алексей Швед (34 года, 198 см) покинул команду по истечении срока контракта.

Швед вернулся в ЦСКА в 2021 году. По итогам каждого из двух последних сезонов баскетболист становился лучшим в команде по результативности (13,6 очка в сезоне-21/22, 16,6 – в сезоне-22/23), установил несколько рекордов клуба и Лиги ВТБ.

Всего за плечами воспитанника армейской «молодежки» восемь сезонов в основной команде и 271 матч.