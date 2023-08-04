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ЦСКА объявил об уходе из команды Алексея Шведа

ЦСКА на официальном сайте объявил, что защитник Алексей Швед (34 года, 198 см) покинул команду по истечении срока контракта.

ЦСКА объявил об уходе из команды Алексея Шведа
© РИА Новости

Швед вернулся в ЦСКА в 2021 году. По итогам каждого из двух последних сезонов баскетболист становился лучшим в команде по результативности (13,6 очка в сезоне-21/22, 16,6 – в сезоне-22/23), установил несколько рекордов клуба и Лиги ВТБ.

Всего за плечами воспитанника армейской «молодежки» восемь сезонов в основной команде и 271 матч.

Сам Швед в интервью сказал, что склоняется к переходу в китайскую лигу.