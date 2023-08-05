Баскетболист Швед рассказал о тренировках после пережитого нападения

"С нами еще всегда Валера Заручевский. Он разминает, работает с мышцами. Потом я тренируюсь с папой по расписанной программе, которая не меняется годами и приносит мне пользу. После тренировки еду домой, и уже там Валера занимается со мной еще несколько часов. Различные аппараты, массажи, иглотерапия. Готовлюсь к сезону, как обычно. Ограничений нет, меня ничего не беспокоит. Тренируюсь на максимуме", - сказал Швед.