Баскетболист Швед рассказал о тренировках после пережитого нападения

Баскетболист Швед заявил, что тренируется без ограничений после нападения
Призер Олимпийских игр по баскетболу Алексей Швед рассказал, что уже ничего не мешает его тренировкам после совершенного нападения. Его слова передает "Спорт-Экспресс".
"С нами еще всегда Валера Заручевский. Он разминает, работает с мышцами. Потом я тренируюсь с папой по расписанной программе, которая не меняется годами и приносит мне пользу. После тренировки еду домой, и уже там Валера занимается со мной еще несколько часов. Различные аппараты, массажи, иглотерапия. Готовлюсь к сезону, как обычно. Ограничений нет, меня ничего не беспокоит. Тренируюсь на максимуме", - сказал Швед.
1 мая Швед вместе с женой и друзьями отдыхал в одном из ресторанов в центре Москвы. На выходе из ресторана у баскетболиста и компании возник конфликт. На улице он подвергся нападению нескольких человек: от удара он упал, из уха у него пошла кровь.
В результате нападения Швед был доставлен в больницу медицинской бригадой. Отмечалось, что Алексей Швед находился после избиения 20 минут без сознания. Без него ЦСКА сумел обыграть "Зенит" и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ. Швед присутствовал на заключительном матче серии.