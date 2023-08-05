Инсайдер: Алексей Швед продолжит карьеру в Китае

« Алексей Швед будет играть в Китае в следующем сезоне», – написал Д’Алессандро в социальных сетях.

Напомним, в начале августа стало известно об уходе 34-летнего Шведа из ЦСКА, за который он выступал с 2021 года. В рамках Единой лиги ВТБ игрок набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.