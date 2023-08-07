Владимир Гомельский оценил баскетбольные навыки Алексея Шведа

«Я хотел бы пожелать Лёше удачи, если он не собирается заканчивать карьеру, а собирается дальше играть в баскетбол. Пусть он по-прежнему радует своих поклонников. Он, несомненно, на протяжении нескольких лет являлся сильнейшим баскетболистом России. И пусть и остаётся в нашей памяти как сильнейший результативный, очень техничный и элегантный», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.