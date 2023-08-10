НБА оштрафовала Энтони Эдвардса за инцидент со стулом спустя 106 дней

«Энтони Эдвардс был оштрафован на сумму в $ 50 тыс. за опрометчивое размахивание стулом, который задел двух человек, в то время, как игрок во фрустрации покидал площадку после игры против «Денвер Наггетс», проходившей 25 апреля на арене «Болл-Арена».



В соответствии с коллективным соглашением, лига сначала отложила решение по ситуации до тех пор, пока проходит уголовное расследование. После того как с игрока были сняты все обвинения, лига вынесла собственное решение по дисциплинарному наказанию баскетболиста», — говорится в официальном заявлении лиги.