Джейсон Тейтум назвал лучшего защитника в НБА

«Грустно осознавать, что он уходит. Однако я рад, что он начнёт всё сначала, и вообще я рад, как у него всё получается. У «Гриззлиз» появится лидер. Они получают парня, который является победителем. Он каждый год выходил в плей-офф. Мы вместе были в финале. Очевидно, он чрезвычайно талантлив. Лучший защитник в лиге. Он тот парень, которого хочется видеть в своей команде», — сказал Тейтум в интервью Memphis Commercial Appeal.