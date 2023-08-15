БК «Автодор» подписал контракт с пуэрториканским защитником

«Автодор» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с пуэрториканским защитником Кайлом Виналесом.

Сезон 2022/23 Виналес начинал во французском «Нанси», а продолжил в польской «Легии». В чемпионате Польши он набирал 18.3 очка (40.1% — трехочковые), 6.0 передачи и 2.5 подбора в среднем за 31.2 минуты на площадке. 8 апреля в матче против «Гливице» Кайл набрал 49 очков. Летом Виналес защищал цвета «Индиос де Маягуэс» в чемпионате Пуэрто-Рико со средними показателями в 21.0 очка (46.5% — трехочковые), 4.7 передачи и 3.1 подбора.