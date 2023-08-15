Опубликовано расписание Суперкубка Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ опубликовала расписание Суперкубка, который состоится с 21 по 24 сентября в Москве на «ВТБ Арене».

В прошлом году, напомним, в турнире играли две команды из Сербии: «Партизан» и «Мега». «Мега» заняла последнее, шестое место, уступив «Локомотиву-Кубань», а «Партизан» стал четвёртым, в матче за бронзу проиграв казанскому УНИКСу.