Опубликовано расписание Суперкубка Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ опубликовала расписание Суперкубка, который состоится с 21 по 24 сентября в Москве на «ВТБ Арене».
Расписание Суперкубка Единой лиги ВТБ:
21 сентября.
МБА — «Фенербахче». 17:00
«Локомотив-Кубань» — ЦСКА. 20:00
22 сентября.
УНИКС — «Пари НН». 17:00
«Зенит» — «Бешикташ». 20:00
23 сентября.
Матч за 5-8 места. 11:00
Матч за 5-8 места. 14:00
Полуфинал. 17:00
Полуфинал. 20:00
24 сентября.
Матч за 7-е место. 11:00
Матч за 5-е место. 14:00
Матч за 3-е место. 17:00
Финал. 20:00
В прошлом году, напомним, в турнире играли две команды из Сербии: «Партизан» и «Мега». «Мега» заняла последнее, шестое место, уступив «Локомотиву-Кубань», а «Партизан» стал четвёртым, в матче за бронзу проиграв казанскому УНИКСу.
Победителем стал санкт-петербургский «Зенит», который со счётом 71:70 в финале одолел ЦСКА.