Овечкин включил Кириленко в собственную версию сборной НБА

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире «Матч ТВ» назвал свою версию сборной НБА всех времен.

— Андрей [Кириленко], [Майкл] Джордан, [Коби] Брайант, [Стефен] Карри и Шакил О’Нил, — сказал Овечкин в эфире программы «Все на Матч!».

Андрей Кириленко в период игровой карьеры в НБА выступал за клубы «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс». Сейчас экс игрок сборной России занимает пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ).