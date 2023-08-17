Американский центровой обратился к болельщикам «Уралмаша»
Американским центровой Тайрелл Нельсон, перешедший в «Уралмаш», обратился к болельщикам команды.
«Этим летом я посвятил много времени работе в тренажерном зале, йоге и баскетболу. В прошлом году я принимал участие в летней лиге Шарлотта (Charlotte Pro-Am), а в этом решил отказаться. Но все равно много тренировался, чтобы приехать на сборы подготовленным!
Приходите нас поддержать! Обещаю, что это будет интересно, и что будет хороший сезон. Мы готовы, и, как я уже говорил, у нас очень хороший подбор игроков на все позиции, будем биться. Приходите на матчи, очень будем вас ждать!», — приводит слова Нельсона пресс-служба команды.
Американский центровой Тайрелл Нельсон в прошлом сезоне выступал за хорватский «Сплит» в Адриатической лиге, набирая 14 очков + 5 подборов + 2 передачи.