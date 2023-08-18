Джордан Лойд пропустит несколько месяцев после операции на спине

Операция была успешно проведена в США. Баскетболист в скором времени присоединится к команде в Анталье, Турция, и продолжит реабилитацию под наблюдением врачей клуба.

В 25 матчах чемпионского сезона-2022/23 чемпионата Франции Лойд набирал в среднем 12,3 очка, 3,6 передачи и 3,2 подбора при 43% реализации трехочковых бросков.

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