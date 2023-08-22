Американский баскетболист объяснил решение переехать в Россию

Американский защитник Джавонте Хокинс, подписавший контракт с «Самарой», объяснил решение переехать в Россию. Его слова приводятся на сайте баскетбольного клуба.

Спортсмен заявил, что слышал только хорошие отзывы о городе и клубе. По его мнению, каждый из баскетболистов команды обладает уникальным набором навыков и дополняет друг друга, чтобы принести клубу победы в предстоящем сезоне.

«Это позволило мне принять лучшее решение для моей карьеры», — подчеркнул он.

«Самара» заключила контракт с Хокинсом 21 августа. Соглашение с 29-летним баскетболистом рассчитано на один сезон. Вместе с немецким «Телеком Баскетс» он стал победителем Лиги чемпионов ФИБА.