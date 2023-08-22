Фанаты в Италии начали блеять при виде Майкла Джордана

Прославленный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан во время пребывания в Италии столкнулся с болельщиками, которые начали блеять в его адрес. Фанаты неспроста стали имитировать звуки, которые издают козы. В английском языке слово goat можно перевести как «козёл». Кроме того, оно является акронимом для спортивного понятия greatest of all time — «величайший [игрок] всех времён».