Баскетболист Лука Дончич высказался о запуске северокорейских ракет

Подготовка команд, находящихся в Японии, к чемпионату мира по баскетболу не оказалась затронута запуском северокорейской ракеты, тренировки прошли по расписанию, сообщает Associated Press.

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Вчера, 23 августа, в Японии был слышен сигнал тревоги, вызванный запуском спутника-шпиона со стороны Северной Кореи. В это время целых восемь сборных находились недалеко от событий, готовясь к стартовым матчам на Окинаве. Среди них оказалась и сборная Словении. Лидер команды Лука Дончич тяжело воспринял события.

«Это было страшновато, я не мог заснуть», — приводит слова Дончича ESPN.

Наряду со Словенией в пятницу на Окинаве будут играть матчи группового этапа Германия, Австралия, Финляндия, Япония, Кабо-Верде, Грузия и Венесуэла.