Российский баскетболист-чемпион, переживший нападение, рассказал о состоянии

Чемпион Европы в составе сборной России по баскетболу Никита Шабалкин, переживший нападение, рассказал о состоянии. Его слова приводит Sport24.

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Спортсмен заявил, что завершает свое восстановление.

«Еще есть кое-что, что беспокоит мое здоровье, но не буду об этом говорить. В целом все хорошо», — подчеркнул он.

Шабалкин добавил, что в полиции продолжают вести работу в отношении напавших.

Об избиении Шабалкина стало известно 1 августа. Уличный конфликт произошел на земельном участке баскетболиста, куда он приехал заплатить за проведенные работы. Спортсмена пришлось госпитализировать. Он получил черепно-мозговую травму.