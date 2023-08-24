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Переживший нападение российский баскетболист-чемпион рассказал о состоянии

Чемпион Европы в составе сборной России по баскетболу Никита Шабалкин, переживший нападение, рассказал о состоянии. Его слова приводит Sport24.

Российский баскетболист-чемпион, переживший нападение, рассказал о состоянии
© РИА Новости

Спортсмен заявил, что завершает свое восстановление.

«Еще есть кое-что, что беспокоит мое здоровье, но не буду об этом говорить. В целом все хорошо», — подчеркнул он.

Шабалкин добавил, что в полиции продолжают вести работу в отношении напавших.

Об избиении Шабалкина стало известно 1 августа. Уличный конфликт произошел на земельном участке баскетболиста, куда он приехал заплатить за проведенные работы. Спортсмена пришлось госпитализировать. Он получил черепно-мозговую травму.

Шабалкин известен выступлениями за «Химки», люберецкий «Триумф», краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Он является чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером чемпионата Европы-2011 в составе сборной России. Форвард завершил карьеру в 2013 году.