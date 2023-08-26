Николу Йокича сравнили с легендой НБА

«Он доволен только когда ему нужно забросить 30 или 20 очков, совершить 17 ил 12 подборов, оформить 12 или 15 передач. Если вы не цените этого, вы ничего не знаете о баскетболе. Вот это и есть гениальность. Он напоминает мне Тима Данкана», — сказал Баркли на подкасте Билла Симмонса.