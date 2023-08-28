Баскетболист Никита Михайловский рассказал, как его приняли в ЦСКА

Никита Михайловский: «В ЦСКА приняли прекрасно. В команде хорошая атмосфера»
Новобранец ЦСКА Никита Михайловский рассказал, как проходит адаптация в московской команде.
«В ЦСКА приняли прекрасно. Хорошая атмосфера в команде. Самое главное, что профессиональная, рабочая. Надеюсь, что уже влился в коллектив. С некоторыми ребятами уже был раньше знаком. Кого то вроде тоже прежде знал, но продолжаем сейчас знакомиться. Все отлично.
В ЦСКА будет очень большая ответственность? Конечно, я это осознаю. ЦСКА - очень большой клуб, многократный чемпион страны. И слоган «ЦСКА всегда будет первым» говорит. Так что нужно всегда держать эту марку», – заявил Михайловский.
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Никита Михайловский: «В ЦСКА приняли прекрасно. В команде хорошая атмосфера»