Баскетболист Никита Михайловский рассказал, как его приняли в ЦСКА

«В ЦСКА приняли прекрасно. Хорошая атмосфера в команде. Самое главное, что профессиональная, рабочая. Надеюсь, что уже влился в коллектив. С некоторыми ребятами уже был раньше знаком. Кого то вроде тоже прежде знал, но продолжаем сейчас знакомиться. Все отлично.



В ЦСКА будет очень большая ответственность? Конечно, я это осознаю. ЦСКА - очень большой клуб, многократный чемпион страны. И слоган «ЦСКА всегда будет первым» говорит. Так что нужно всегда держать эту марку», – заявил Михайловский.