Министр спорта Франции ответила на критику бана баскетболистов, выступающих в России

«Решения, касающиеся России, не подлежат сомнению. Они продиктованы желанием защитить безопасность наших спортсменов, уровнем этики и последовательности, которые мы имеем в министерстве.



Томас Эртель знал, что если он уедет играть в Россию, то его не выберут, и все равно принял это решение. Этот вопрос не рассматривался дополнительно», — приводит слова Удеа-Кастеры BasketNews.