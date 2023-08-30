Определился состав групп второго этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023

Сегодня, 30 августа, завершился первый групповой этап чемпионата мира по баскетболу — 2023. Определился состав всех групп второго этапа.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023. Состав групп второго этапа:

группа I: Сербия (3:0 — результат первого этапа), Доминиканская Республика (3:0), Италия (2:1), Пуэрто Рико (2:1);

группа J: США (3:0), Литва (3:0), Черногория (2:1), Греция (2:1);

группа К: Словения (3:0), Германия (3:0), Австралия (2:1), Грузия (2:1);

группа L: Испания (3:0), Канада (3:0), Бразилия (2:1), Латвия (2:1).

Напомним, во втором этапе учитываются результаты команд, показанные на первом групповом этапе. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинальную стадию.